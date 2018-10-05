5 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная прохладная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве в пятницу, 5 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве составит +7…+9°, по области +5…+10°. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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