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Общество     07.02.2020 15:21

Какая погода ожидается в Москве 8 и 9 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 8 и 9 февраля в Москве ожидается по-настоящему зимняя погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение субботы и воскресенья в Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков. В субботу днем температура воздуха в Москве -6…-8°, в воскресенье -4…-6°.

По прогнозам синоптиков, ночь на субботу может стать самой холодной в Москве с начала зимы, температура воздуха может опуститься до -14…-16°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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