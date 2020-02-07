7 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 8 и 9 февраля в Москве ожидается по-настоящему зимняя погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение субботы и воскресенья в Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков. В субботу днем температура воздуха в Москве -6…-8°, в воскресенье -4…-6°.
По прогнозам синоптиков, ночь на субботу может стать самой холодной в Москве с начала зимы, температура воздуха может опуститься до -14…-16°.
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