10 декабря. Mossovetinfo.ru – Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли 10 декабря в центре столице. Доску установили на доме по адресу: на улице 3-я Тверская-Ямская, дом 48, где бывший мэр жил в 2000 – 2019 годах.



В феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова. Указом властям Москвы было рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.



Решение установить мемориальную доску было принято на заседании президиума правительства Москвы 3 марта 2020 года. Авторами мемориальной доски стали заслуженный художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.



Юрий Лужков был мэром Москвы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года. Он кончался 10 декабря на 84-м году жизни в одной из немецких клиник во время операции на сердце.