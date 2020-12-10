10 декабря. Mossovetinfo.ru – Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли 10 декабря в центре столице. Доску установили на доме по адресу: на улице 3-я Тверская-Ямская, дом 48, где бывший мэр жил в 2000 – 2019 годах.
В феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова. Указом властям Москвы было рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.
Решение установить мемориальную доску было принято на заседании президиума правительства Москвы 3 марта 2020 года. Авторами мемориальной доски стали заслуженный художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.
Юрий Лужков был мэром Москвы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года. Он кончался 10 декабря на 84-м году жизни в одной из немецких клиник во время операции на сердце.
18:31 Власть Нормативные акты для решения проблемы роста цен на продукты должны быть готовы к утру 14 декабря - Мишустин
18:25 Общество Мемориальную доску Юрию Лужкову открыли в центре Москвы
18:20 Общество Путин оговорился, когда сказал об осуждении Сафронова - Песков
17:24 В России Роспотребнадзор не исключил отмены особого порядка работы школ летом 2021 года
16:39 Город (Москва и область) В 2021 году планируется открыть 14 станций МЦД
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ