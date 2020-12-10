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Общество     10.12.2020 18:25

Мемориальную доску Юрию Лужкову открыли в центре Москвы

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Теги:  Юрий Лужков  Лужков 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли 10 декабря в центре столице. Доску установили на доме по адресу: на улице 3-я Тверская-Ямская, дом 48, где бывший мэр жил в 2000 – 2019 годах.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова. Указом властям Москвы было рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.

Решение установить мемориальную доску было принято на заседании президиума правительства Москвы 3 марта 2020 года. Авторами мемориальной доски стали заслуженный художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года. Он кончался 10 декабря на 84-м году жизни в одной из немецких клиник во время операции на сердце.


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Теги: 
Юрий Лужков  Лужков 

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