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Общество     15.06.2023 12:10

Минюст начал проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента

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Теги:  Ельцин центр  Минюст  проверка  иноагент 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции РФ, по запросу депутата Госдумы, начало проверку «Ельцин центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом в четверг сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Екатеринбургский «Ельцин-центр» неоднократно призывали признать «иноагентом». В прошлом году этого требовал, в частности, режиссер Никита Михалков.

В начале июня нынешнего года глава СПЧ Валерий Фадеев на обсуждении методики преподавания курса «Основы российской государственности» в РГГУ заявил, что «Ельцин-центру» необходимо «подправить идеологию». По его мнению, центр представляет всех правителей, кроме Бориса Ельцина, «дурными».

«Ельцин-центр» был создан в 2008 году указом президента России как некоммерческая организация для сохранения и изучения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.
Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) – некоммерческая организация, носящая имя первого президента России. Основная задача Центра – сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

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Теги: 
Ельцин центр  Минюст  проверка  иноагент 

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