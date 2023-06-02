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Общество
15.06.2023, 12:10
Минюст начал проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента
15 июня — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции РФ, по запросу депутата Госдумы, начало проверку «Ельцин центра» в Е...
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Общество
07.06.2023, 10:58
Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова
7 июня — Mossovetinfo.ru — Центризбирком (ЦИК) предложил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в еди...
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Общество
02.06.2023, 00:38
Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня
2 июня — Mossovetinfo.ru — Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передадут из Третьяковской галереи Рус...