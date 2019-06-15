15 июня. Mossovetinfo.ru – Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Московскую городскую Думу. Соответствующее заявление Федермессер сделала на своей странице (federmesser) в Facebook.
«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени», - написала Федермессер.
Она отметила, что постарается сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства, данные фондам, которые выдвинули ее в Мосгордуму. «Да, с депутатством было бы легче. И быстрее. Но постараюсь справиться и так. Без этого дополнительного ресурса. Я по-прежнему рассчитываю на поддержку Правительства Москвы по всем социальным вопросам», - подчеркнула Федермессер.
Нюта Федермессер планировала избираться в Мосгордуму по 43-му одномандатному округу. В него выходят входят три района ЦАО - Хамовники, Арбат и Пресненский. По этому же округу на выборы идут соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь и экс-лидер партии «Яблоко», бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Сергей Митрохин.
Выдвижение кандидатов на выборы в Мосгордуму завершится 5 июля.
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