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Общество
12.04.2023, 09:41
О Реестре воинского учета призывников рассказал глава Минцифры
12 апреля. Mossovetinfo.ru - Минцифры РФ по заданию Минобороны разрабатывает Реестр воинского учета и точные сроки за...
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Общество
10.04.2023, 06:55
Усиление контроля за ДЭГ вряд ли может значительно повысить эффективность наблюдения - Минченко
10 апреля, Mossovetinfo.ru - Выборы мэра Москвы пройдут в этом году в новых условиях, когда количество избирательных у...
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Общество
07.04.2023, 14:23
Полностью легализовать применение дронов в РФ планируется в 2023 г - Минпромторг РФ
7 апреля. Mossovetinfo.ru – Полностью легализовать применение дронов в России планируется уже в 2023 году, сообщает РИ...