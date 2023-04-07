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Общество     12.04.2023 09:41

О Реестре воинского учета призывников рассказал глава Минцифры

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Теги:  Минобороны  учет  призыв  повестки Госуслуги  Минцифры  Реестр воинского учета  Шадаев 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Минцифры РФ по заданию Минобороны разрабатывает Реестр воинского учета и точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в профильном Telegram-канале.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", - сообщил Шадаев.

С введением реестра с граждан и работодателей снимается обязанность по информированию военкоматов многочисленных изменениях, в частности, семейного положения, прописки, места работы и образования. Актуализация значимых сведений будет производится в режиме онлайн.

Законопроект о военном учёте предусматривает автоматическую постановку на воинский учёт без необходимости очной явки.

Через "Госуслуги" "уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - рассказал министр.

Обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер, а также подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы, можно будет на Госуслугах, также заявил глава Минцифры.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал Госуслуги и многофункциональные центры.

Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.



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Теги: 
Минобороны  учет  призыв  повестки Госуслуги  Минцифры  Реестр воинского учета  Шадаев 

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