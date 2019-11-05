5 ноября. Mossovetinfo.ru – Около трети россиян поддерживают уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».



По данным опроса, 12% респондентов считают уголовное дело против ФБК связано с борьбой государства против отмывания денег, еще 18% считают, так таким образом власти защищаются от зарубежного влияния. В тоже время, 18% опрошенных считают, что с помощью уголовного дела власти пытаются подавить независимые антикоррупционные расследования.



При этом, 25% опрошенных отрицательно относятся к деятельности Навального, 9% относятся к его деятельности положительно. 31% респондентов заявили, что ничего не знают о деятельности Навального, еще столько же заявили, что его деятельность им безразлична.



Дело об отмывании денег в ФБК Алексея Навального было возбуждено в августе. По данным следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники ФБК легализовали около 1 миллиарда рублей. В рамках расследования были арестованы более 100 счетов физических и юридических лиц, в том числе счета ФБК. В октябре в различных офисах ФБК и на квартирах его сотрудников прошли обыски, а сам ФБК был включен в список иностранных агентов.