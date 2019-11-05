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Общество     05.11.2019 11:56

Около трети россиян поддерживают уголовное дело против ФБК Навального - опрос

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Теги:  ФБК  Алексей Навальный  опрос 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Около трети россиян поддерживают уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

По данным опроса, 12% респондентов считают уголовное дело против ФБК связано с борьбой государства против отмывания денег, еще 18% считают, так таким образом власти защищаются от зарубежного влияния. В тоже время, 18% опрошенных считают, что с помощью уголовного дела власти пытаются подавить независимые антикоррупционные расследования.

При этом, 25% опрошенных отрицательно относятся к деятельности Навального, 9% относятся к его деятельности положительно. 31% респондентов заявили, что ничего не знают о деятельности Навального, еще столько же заявили, что его деятельность им безразлична.

Дело об отмывании денег в ФБК Алексея Навального было возбуждено в августе. По данным следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники ФБК легализовали около 1 миллиарда рублей. В рамках расследования были арестованы более 100 счетов физических и юридических лиц, в том числе счета ФБК. В октябре в различных офисах ФБК и на квартирах его сотрудников прошли обыски, а сам ФБК был включен в список иностранных агентов.


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Теги: 
ФБК  Алексей Навальный  опрос 

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