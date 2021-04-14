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Общество     14.04.2021 15:24

Прокурор попросил для Любови Соболь год исправительных работ

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Теги:  суд  прокурор  Любовь Соболь 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — По делу о незаконном проникновении в жилище прокурор запросил для оппозиционного юриста Любови Соболь наказание в виде года исправительных работ и удержания в пользу государства 20% зарплаты.

Уголовное дело в отношении Соболь было возбуждено 25 декабря 2020 года. 20 февраля СК РФ сообщил, что расследование дела завершено и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке Москвы. Отмечается, что группа лиц использовала форму сотрудников Роспотребнадзора.

Отмечается, что Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома.

Как следует из материалов следствия, когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.

Ранее Соболь не явилась на заседание по делу, поэтому сегодня ее доставили в суд приставы.

Соболь также проходит обвиняемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Обвинение ей было предъявлено 4 февраля. В обвинении указано, что Соболь и ряд других граждан склоняли людей к участию в несанкционированной акции 23 января, что создало угрозу массового заболевания людей.

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Теги: 
суд  прокурор  Любовь Соболь 

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