Самолет с Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево

17 января. Mossovetinfo.ru - Самолет из Берлина с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево, хотя ранее сообщалось, что самолет сядет в аэропорту Внуково. Оппозиционер прилетел из Германии, где проходил лечение.