 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     17.01.2021 20:13

Самолет с Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Навальный 

17 января. Mossovetinfo.ru - Самолет из Берлина с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево, хотя ранее сообщалось, что самолет сядет в аэропорту Внуково. Оппозиционер прилетел из Германии, где проходил лечение.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Навальный 

Возврат к списку

Лента новостей

21:17 Происшествия Навальный задержан в аэропорту Шереметьево — УФСИН

20:13 Общество Самолет с Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево

17:18 Общество Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву

10:00 Общество В Москве впервые с начала зимы похолодало до минус 20 градусов

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

Актуальные материалы

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru