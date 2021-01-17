21:17 Происшествия Навальный задержан в аэропорту Шереметьево — УФСИН
20:13 Общество Самолет с Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево
17:18 Общество Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву
10:00 Общество В Москве впервые с начала зимы похолодало до минус 20 градусов
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19
19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс