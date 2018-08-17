17 августа. Mossovetinfo.ru – Теплая и ясная погода ожидается в Москве в пятницу, 17 августа, сообщает Центр погоды «Фобос».



В течение дня ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха в Москве составит +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.