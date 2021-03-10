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Общество     10.03.2021 11:03

СМИ сообщили о новой схеме мошенничества по телефону

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Теги:  мошенничество  телефонные мошенники 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Новая схема телефонного мошенничества появилась в России, мошенники представляются полицейскими, которые расследуют утечки данных сообщает РИА Новости.

Журналисту агентства позвонил неизвестный, который представился полицейским, назвал номер жетона и сообщил, что кто-то пытался снять деньги со счета журналиста, якобы предъявив в отделение банка нотариально заверенную доверенность. По словам лжеполицейского, кражу денег удалось предотвратить, но необходимо выяснить каким образом произошла утечка данных.

После этого злоумышленник попытался узнать, в каких еще банках обслуживается журналист, чтобы выяснить, куда дальше может направится злоумышленник.

Журналист прервал разговор и перезвонил в банк, где ему сообщили, что звонок был от мошенника, так как полицейские никогда не выясняют в каких банках обслуживается человек, подобную информацию они запрашивают напрямую у банков.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать схему, когда данные о банковских картах у граждан пытаются выманить под видом социальных выплат с сайта «Госуслуг», а также маскируют свои звонки под звонки с номеров близких или знакомых людей.




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Теги: 
мошенничество  телефонные мошенники 

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