25 декабря. Mossovetinfo.ru – Юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в следственном комитете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФБК.



Ранее в пятницу о возбуждении уголовного дела против Соболь сообщил следственный комитет.