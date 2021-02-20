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Общество     20.02.2021 19:49

Суд направил в СК материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  суд 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд удовлетворил ходатайство прокуратуры выделить из материалов дела о клевете на ветерана оскорбительные высказывания Алексея Навального в адрес потерпевшего, прокурора и судьи,

Материалы направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для проверки и дачи правовой оценки.

В ходе одного из заседаний представитель гособвинения попросила выделить в отдельное производство оскорбления подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи и направить материалы для рассмотрения в московское ГСУ СК РФ.

Ранее в пятницу суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  суд 

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