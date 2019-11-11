11 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в течение недели, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник-вторник. Эти же дни будут самыми теплыми – в дневное время температура воздуха будет подниматься до +7…+10⁰. Начиная со среды вероятность осадков маловероятна, однако станет чуть прохладнее – в дневное время ожидается температура до +4…+7⁰. При этом, даже такая температура заметно выше климатической нормы.
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