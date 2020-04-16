16 апреля. Mossovetinfo.ru - «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» подготовили список из 50 персон московской политики и управления по упоминаниям в СМИ за 1-15 апреля 2020 года.



1. Сергей Собянин, мэр, 25196 упоминаний.

2. Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам социального развития, 9697.

3. Денис Проценко, главный врач ГБК № 40, 8378.

4. Наталья Сергунина, заместитель мэра – руководитель аппарата мэра и правительства, 1851.

5. Петр Бирюков, заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, 1387.

6. Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг, 1234.

7. Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий, 1004.

8. Евгений Данчиков, начальник главного контрольного управления, 987.

9. Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий, 930.

10. Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, 917.

11. Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, 763.

12. Андрей Бочкарев, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики строительства, 593.

13. Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы, 555.

14. Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы, 504.

15. Сергей Левкин, руководитель департамента градостроительной политики, 470.

16. Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства, 431.

17. Евгений Ступин, депутат Мосгордумы, 371.

18. Денис Попов, прокурор Москвы, 340.

19. Олег Антосенко, председатель Мосстройнадзора, 299.

20. Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития, 236.

21. Максим Ликсутов, заместитель мэра – руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 230.

22. Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы, 219.

23. Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, 218.

24. Михаил Тимонов, депутат Мосгордумы, 213.

25. Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения, 192.

26. Валерий Леонов, председатель Москомэкспертизы, 181.

27. Валерий Рашкин, первый секретарь Московского горкома КПРФ, 158.

28. Алексей Беляев, префект Северо-восточного округа, 141.

29. Максим Гаман, руководитель департамента имущества Москвы, 128.

30. Андрей Метельский, секретарь городского отделения «Единой России», 121.

31. Инна Святенко, член Совета Федерации от Мосгордумы, 120.

32. Илья Яшин, глава муниципального округа «Красносельский», 77.

33. Ольга Егорова, председатель Мосгорсуда, 65.

34. Екатерина Енгалычева, депутат Мосгордумы, 65.

35. Елена Николаева, депутат Мосгордумы, 57.

36. Сергей Желтов, начальник ГУ МЧС по Москве, 45.

37. Анатолий Смирнов, префект Зеленоградского административного округа, 36.

38. Татьяна Минеева, уполномоченный по правам предпринимателей в Москве, 35.

39. Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия, 32.

40. Магомет Яндиев, руководитель фракции СР в Мосгордуме, 30.

41. Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы, 29.

42. Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межнациональных связей, 26.

43. Гульнара Пенькова, пресс-секретарь мэра Москвы, 24.

44. Кирилл Пуртов, руководитель департамента экономической политики и развития, 22.

45. Юлия Галямина, депутат совета депутатов Тимирязевского района, 22.

46. Леонид Антонов, генеральный директор ГУП «Мосгортранс», 21.

47. Гасан Гасангаджиев, генеральный директор «Мосгаза», 13.

48. Александр Горбенко, заместитель мэра по вопросам безопасности и информационной политики, 13.

49. Елена Андреева, главный санитарный врач Москвы, 12.

50. Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы, 12.