28 мая. Mossovetinfo.ru – Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день с начала года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.



По данным синоптиков, метеостанция на ВДНХ в 13:00 зафиксировала температуру воздуха в +26,9 градуса, при этом температура продолжает расти. Ранее сообщалось, что в течение дня температура воздуха в Москве может подняться до +28 градусов.



Предыдущий температурный рекорд для 2019 года был зафиксирован 22 мая, когда воздух в Москве прогрелся до +26,4 градуса.



Рекорд температуры для 28 мая был установлен в 2007 году, когда воздух в Москве прогрелся до +33,2 градуса. Это является абсолютным рекордом для данного дня за всю историю наблюдений.