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Общество     28.05.2019 14:20

В Москве 28 мая зафиксирован самый теплый день с начала года

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Теги:  погода  рекорды 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день с начала года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным синоптиков, метеостанция на ВДНХ в 13:00 зафиксировала температуру воздуха в +26,9 градуса, при этом температура продолжает расти. Ранее сообщалось, что в течение дня температура воздуха в Москве может подняться до +28 градусов.

Предыдущий температурный рекорд для 2019 года был зафиксирован 22 мая, когда воздух в Москве прогрелся до +26,4 градуса.

Рекорд температуры для 28 мая был установлен в 2007 году, когда воздух в Москве прогрелся до +33,2 градуса. Это является абсолютным рекордом для данного дня за всю историю наблюдений.


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Теги: 
погода  рекорды 

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