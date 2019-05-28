28 мая. Mossovetinfo.ru – Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день с начала года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
По данным синоптиков, метеостанция на ВДНХ в 13:00 зафиксировала температуру воздуха в +26,9 градуса, при этом температура продолжает расти. Ранее сообщалось, что в течение дня температура воздуха в Москве может подняться до +28 градусов.
Предыдущий температурный рекорд для 2019 года был зафиксирован 22 мая, когда воздух в Москве прогрелся до +26,4 градуса.
Рекорд температуры для 28 мая был установлен в 2007 году, когда воздух в Москве прогрелся до +33,2 градуса. Это является абсолютным рекордом для данного дня за всю историю наблюдений.
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