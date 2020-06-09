9 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве во вторник, 9 июня.



Сообщается, что до 21:00 в течение дня в Москве ожидаются грозовые дожди, местами возможен град. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.



Граждан просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Если поездки нельзя избежать, рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, помнить об ухудшении видимости во время грозы. Также рекомендуется не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабозакрепленных конструкций.



Гражданам рекомендуется переждать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, соблюдать осторожность.