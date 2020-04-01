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Общество     01.04.2020 00:10

В Москве умерли еще 5 больных коронавирусом - всего 16

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Теги:  Москва  коронавирус  COVID-19  штаб 

1 апреля. Mossovetinfo.ru –   Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом COVID-19 умерли в Москве, сообщилгородской оперативный штаб. Все эти больные, в возрасте от 61 до 74 лет, имели "сопутствующие заболевания", а трое из пяти страдали сахарным диабетом. 

Всего, с учетом ранее предоставленной штабом информации, в Москве от коронавируса умерло 16 человек. На утро 31 марта в Москве было 1613 подтвержденных заболеваний коронавирусом, а за предыдущие  сутки выявлено 387 новых случаев заражения. 

В Москве с 28 марта начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. 

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Теги: 
Москва  коронавирус  COVID-19  штаб 

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