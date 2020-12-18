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Общество     18.12.2020 12:58

В центре Гамалеи рассказали о «лайт-вакцине» от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцинация  вакцина 

18 декабря. Mossovetinfo.ru - Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса, о которой президент России Владимир Путин упомянул в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 18 октября.

По словам Гинцбурга, «лайт-вакцина» - это первый компонент вакцины «Спутник V». Эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев.

Кроме того, если человек заболеет коронавирусом после использования этой версии вакцины, он избежит тяжелой формы заболевания.

Кроме того, если через три месяца после применения «лайт-вакцины» ввести в организм второй компонент вакцины «Спутник V», защита продлится, это будет полноценной вакцинацией.

При этом, по словам главы центра имени Гамалеи, в России будет применятся именно «Спутник V», а «лайт-версия» вакцины будет поставляться в другие страны, как компромиссное решение между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости. Такой подход позволит охватить вакцинацией максимальное число людей.

В России вакцинация от коронавируса стартовала 15 декабря во всех регионах страны. В Москве масштабная вакцинация стартовала 5 декабря.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация  вакцина 

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