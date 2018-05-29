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Общество     30.05.2018, 08:10

Во второй тур московских праймериз «Яблока» вышли Митрохин и Якубович

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Теги:  Москва  Яблоко  мэр  праймериз  Митрохин  Якубович 

30 мая. /Mossovetinfo.ru/. Во второй тур предварительного голосования (праймериз) партии «Яблоко» по выдвижению кандидата в мэры Москвы вышли председатель московского отделения партии Сергей Митрохин и глава муниципального округа «Тверской» Яков Якубович. Об этом с праймериз сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Каждый из выборщиков мог отметить в бюллетене трех кандидатов из 21-го, проставив места: 1, 2 и 3 место. При подсчёте за первое место присваивается 3 балла, за второе — 2 балла, за третье — 1 балл.

Сергей Митрохин получил 636 «первых мест», Яков Якубович – 481, Русакова – 190. С учетом баллов за 1-3 места у Митрохина 24,16 % распределенных баллов, у Якубовича – 22,69%.

Трехдневное голосование во втором туре начнется в пятницу 1 июня и завершится 3 июня в воскресенье. Перед голосованием пройдут дебаты Митрохина и Якубовича.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Яблоко  мэр  праймериз  Митрохин  Якубович 

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