7 октября — Mossovetinfo.ru — Большинство российских врачей готовы официально назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы), сообщает Коммерсантъ
со ссылкой на материалы опроса. Уже сейчас почти половина пациентов просят врачей посоветовать им БАДы.
Данные опроса сервиса «Актион Медицина» свидетельствуют, что, по словам медиков, уже сейчас почти половина пациентов просят посоветовать им БАДы, так что эта сфера нуждается в регулировании. При этом около 70% врачей сами принимают добавки. Эксперты подчеркивают, что использовать БАДы можно только после консультации со специалистом и что качество представленной на рынке продукции вызывает вопросы из-за отсутствия единых стандартов контроля.
С 1 сентября в России действуют новые правила для биологически активных добавок. Ранее врачи не имели права назначать БАДы, поэтому советовали их пациентам неофициально, опираясь на свои знания и экспертизу. В будущем медики смогут выписывать рецепты на добавки, но только зарегистрированные в стране и строго при наличии медицинских показаний. Нововведение заработает, когда Роспотребнадзор и Минздрав создадут перечень разрешенных для медицинского применения добавок, а правительство установит критерии качества БАДов и сырья для их изготовления.
Также сообщается, что почти 28% опрошенных врачей сообщили, что регулярно принимают БАДы, а 40% — иногда. Категорически отказываются их использовать 32%. Среди среднего медперсонала и фармацевтов регулярно используют добавки 31,5%, иногда принимают — 42,5%, принципиально не принимают — около 26%.
Более трети врачей (37,4%) считают, что БАДы из реестра Минздрава будут проходить особую проверку, поэтому их можно назначать без страха навредить пациенту. Еще примерно столько же (32%) хотят сначала увидеть перечень утвержденных БАДов.
Госдума на пленарном заседании 27 мая 2025 года приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на регулирование применения биологически активных добавок (БАДов), в том числе на введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже, в том числе которые не имеют маркировки или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок.
Кроме того, врачи получат право назначать своим пациентам БАДы
при наличии у них показаний к применению.
Перечень БАДов, а также список заболеваний и факторов риска их развития, при которых могут быть назначены эти добавки, будет определять Минздрав при согласовании с Роспотребнадзором. Врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава.