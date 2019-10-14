14 октября. Mossovetinfo.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучает мнение москвичей о выборах в Государственную Думу (Госдума) в 2021 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех человек, попавших в выборку.



Социологов интересует, довольны ли горожане депутатами и хотят ли голосовать за оппозиционеров. Кроме того, горожанам задавали стандартные вопросы об отношении к мэру Москвы, президенту и Госдуме.



Людей также спрашивали, является ли ГД самостоятельным органом власти или исполнителем чужой воли, а также принимает ли хорошие или непроработанные законы.