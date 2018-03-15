Аэроэкспресс сбил насмерть женщину в центре Москвы

15 марта. Mossovetinfo - Аэроэкспресс сбил насмерть женщину в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении на транспорте СКР.



Несчастный случай произошел в районе Бутырского вала. Ее личность пока не установлена.