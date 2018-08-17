Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     17.08.2018 08:30

Актер Панин устроил дебош на борту рейса Симферополь - Москва

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  авиапроисшествия  Алексей Панин  дебош 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Известный актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, выполнявшего полет по маршруту Симферополь – Москва, сообщают РИА Новости.

Актер находился в нетрезовм состоянии, ходил по салону, не обращая внимания на требования стюардов. В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, где экипаж вызвал полицию. Полицейский наряд снял Панина с самолета, в итоге рейс был задержан на полтора часа.

Ранее Панин неоднократно становился участником скандальных историй


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
авиапроисшествия  Алексей Панин  дебош 

Возврат к списку

Лента новостей

13:04 Город (Москва и область) Какая погода ожидается в Москве 18 и 19 августа

11:46 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил о пробках в Москве вечером, 17 августа

11:20 Происшествия Сбой произошел в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро

11:10 Город (Москва и область) Более 20 километров набережных благоустроят в Москве до конца 2020 года

09:49 Общество На выборах мэра Москвы может развернуться борьба за второе место - опрос

Актуальные материалы

14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа

13:20 Общество Самый массовый ночной велопарад пройдёт в Москве 4 августа

11:21 Город (Москва и область) Московские власти не видят необходимости в повышении стоимости парковки

10:43 Город (Москва и область) Кто может бесплатно ездить в электричках

08:27 Общество Москвичи могут поделиться идеями о векторах цифрового развития мегаполиса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru