17 августа. Mossovetinfo.ru – Известный актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, выполнявшего полет по маршруту Симферополь – Москва, сообщают РИА Новости.



Актер находился в нетрезовм состоянии, ходил по салону, не обращая внимания на требования стюардов. В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, где экипаж вызвал полицию. Полицейский наряд снял Панина с самолета, в итоге рейс был задержан на полтора часа.



Ранее Панин неоднократно становился участником скандальных историй