9 января. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате столкновения с участием рейсового автобуса, маршрутки и двух легковых автомобилей на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.



Авария произошла около 07:00 утра. Сообщается, что на пересечении улиц Салтыковская и Старостина рейсовый автобус столкнулся с маршрутным такси, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Все пострадавшие находились в одном из легковых автомобилей.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.