Другие материалы
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Происшествия
09.01.2020, 10:16
Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись на востоке Москвы
9 января. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате столкновения с участием рейсового автобуса, маршрутки и двух легковых автомобилей на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичног...
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Происшествия
08.01.2020, 10:14
Украинский самолет разбился в Иране, погибли 177 человек
8 января. Mossovetinfo.ru – Самолет Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту Boeing-737...
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Происшествия
27.12.2019, 16:28
Мужчина с ножом пытался ворваться в монастырь в центре Москвы
27 декабря. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, попытался проникнуть в Высоко-Петровский мужской монастырь в Москве, сообщает пресс-служба московского управления МВД. Со...