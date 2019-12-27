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Происшествия     09.01.2020 10:16

Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись на востоке Москвы

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Теги:  ДТП  авария 

9 января. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате столкновения с участием рейсового автобуса, маршрутки и двух легковых автомобилей на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла около 07:00 утра. Сообщается, что на пересечении улиц Салтыковская и Старостина рейсовый автобус столкнулся с маршрутным такси, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Все пострадавшие находились в одном из легковых автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.


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Теги: 
ДТП  авария 

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