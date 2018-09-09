9 сентября. Mossovetinfo.ru – Автомобиль въехал в толпу пешеходов на юго-востоке Москвы, есть раненые. Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
ЧП произошло на Новочеркасском бульваре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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