9 сентября. Mossovetinfo.ru – Автомобиль въехал в толпу пешеходов на юго-востоке Москвы, есть раненые. Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на ГИБДД.



ЧП произошло на Новочеркасском бульваре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.