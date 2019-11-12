12 ноября. Mossovetinfo.ru – Беспилотный автомобиль «Яндекса» врезался в легковой автомобиль в районе Проектируемого проезда №4931 на западе Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс».
Сообщается, что в момент аварии за рулем беспилотного автомобиля находился водитель-испытатель. Авария произошла по его вине. В результате ДТП никто не пострадал. Также сообщается, что водитель будет временно отстранен от испытаний.
Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Москвы стартовало в июне 2019 года. Первоначально на дороги Москвы вышли пять беспилотников, к концу года количество беспилотных автомобилей «Яндекса» на московских дорогах планируется увеличить до 95.
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