Блогер Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества – СК

23 августа — Mossovetinfo.ru — В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов на территории Московского региона следователи задержали блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу. Об этом сообщило ГСУ СКР по г.Москве.



Маркарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).



«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.



Ранее следствием фигурант был объявлен в розыск», - отмечается в сообщении.



Также сообщается, что в рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет.