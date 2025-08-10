 
Происшествия     23.08.2025 17:43

Блогер Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества – СК

23 августа — Mossovetinfo.ru — В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов на территории Московского региона следователи задержали блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу. Об этом сообщило ГСУ СКР по г.Москве.

Маркарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Ранее следствием фигурант был объявлен в розыск», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет.

