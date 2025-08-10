Другие материалы
Происшествия
23.08.2025, 17:43
Блогер Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества – СК
23 августа — Mossovetinfo.ru — В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоо...
Происшествия
23.08.2025, 16:42
Свыше 24,4 тысяч потерпевших от дистанционных хищений зарегистрировано в Москве за 7 месяцев
23 августа — Mossovetinfo.ru — Согласно статистическим данным за 7 месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 24,4 тысяч п...
Происшествия
10.08.2025, 08:30
В ночь на 10 августа 121 беспилотник уничтожен над территорией России
10 августа — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО ...