11 января. Mossovetinfo.ru – Более 40 военнослужащих получили различные травмы после наезда грузовика на четыре автобуса с военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.



Четыре человека погибли, 42 человека получили различные травмы. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, большинство пострадавших получили различные ушибы и ссадины.



Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну автобусов, в которых находились военнослужащие.