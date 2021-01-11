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Происшествия     11.01.2021 21:53

Более 40 военнослужащих пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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Теги:  ДТП  авария 

11 января. Mossovetinfo.ru – Более 40 военнослужащих получили различные травмы после наезда грузовика на четыре автобуса с военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Четыре человека погибли, 42 человека получили различные травмы. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, большинство пострадавших получили различные ушибы и ссадины.

Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну автобусов, в которых находились военнослужащие.


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Теги: 
ДТП  авария 

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