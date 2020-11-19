19 ноября. Mossovetinfo.ru – За три часа утром в четверг, 19 ноября, более 90 человек было доставлено в травмпункты и стационары Москвы с различными переломами, сообщает телеканал РЕН ТВ.



По данным канала, 25 человек с переломами скорая помощь забрала между 9 и 10 часами утра. Еще 67 человек было доставлено в травмпункты и больницы города в период с 10 до 12 часов дня.



При этом уточняется, что речь идет только о тех пострадавших, кто после падения не мог передвигаться самостоятельно и к кому пришлось вызвать скорую помощь. Сколько всего москвичей пострадало от гололеда - неизвестно.



Причиной повышенного травматизма в Москве стал ледяной дождь, прошедший вчерашним вечермо и ночью. В результате дороги и тротуары в городе покрылись наледью.