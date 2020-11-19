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Происшествия     19.11.2020 16:16

Более 90 человек в Москве получили переломы утром 19 ноября из-за гололеда

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Теги:  гололед  травмы  переломы 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – За три часа утром в четверг, 19 ноября, более 90 человек было доставлено в травмпункты и стационары Москвы с различными переломами, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, 25 человек с переломами скорая помощь забрала между 9 и 10 часами утра. Еще 67 человек было доставлено в травмпункты и больницы города в период с 10 до 12 часов дня.

При этом уточняется, что речь идет только о тех пострадавших, кто после падения не мог передвигаться самостоятельно и к кому пришлось вызвать скорую помощь. Сколько всего москвичей пострадало от гололеда - неизвестно.

Причиной повышенного травматизма в Москве стал ледяной дождь, прошедший вчерашним вечермо и ночью. В результате дороги и тротуары в городе покрылись наледью.


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Теги: 
гололед  травмы  переломы 

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