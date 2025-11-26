 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     30.11.2025 18:00

Бриллиантов, ценностей, средств на 27,6 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка в Москве

Теги:  Москва  мошенники  аферисты  пенсионерка  СМС код  интернет-приложение  прокуратура 

29 ноября — Mossovetinfo.ru — Бриллиантов, драгоценностей и средств на общую сумму 27,6 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка в Москве, продиктовавшая в начале незнакомому звонившему, якобы из водоканала для проверки батарей, - код из сообщения, предоставив телефонным аферистам «поле для дальнейшей деятельности». Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Практически сразу в разговор вступил «представитель финансовой организации», который, не давая москвичке опомниться, сообщил, что она стал жертвой мошенников, продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на интернет-приложение, которое она установила на свой телефон», - сообщила прокуратура.

Затем через установленное телефонное приложение пенсионерке позвонил «следователь», запугал женщину якобы финансированием преступной деятельности, убедив в обязанности задекларировать все имеющиеся дома ценности».

В итоге «женщина сделала фото сбережений и ювелирных изделий, сложила их в сумку-рюкзак и отдала курьеру, назвавшему ей кодовой слово». «В обмен на кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы и валютные сбережения она получила от курьера «бумажное уведомление» о том, что финансовая организация приняла от нее ценности», - сообщает прокуратура.

Продолжая «обрабатывать» пенсионерку аферисты убедили ее снять со счетов все сбережения, часть из которых она отдала курьеру, также получив от него «бумагу-уведомление», а часть перевела на указанные ей мошенниками счета.

Общий ущерб превысил 27,6 млн рублей. Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуре.

Прокуратура Москвы напоминает!
НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ ПО СМС,
Позвонил НЕИЗВЕСТНЫЙ, ПОПРОСИЛ НАЗВАТЬ КОД ИЗ СМС, СНЯТЬ ДЕНЬГИ И ПЕРЕДАТЬ ИХ КУРЬЕРУ - не верьте, так действуют мошенники. ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР!
НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ, УКАЗАННЫМ В СООБЩЕНИЯХ ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ.
НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ССЫЛКАМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ИХ.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НИКАКИХ ПРОГРАММ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПО ПРОСЬБЕ ЗВОНЯЩИХ, КЕМ БЫ ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ.

