Бриллиантов, ценностей, средств на 27,6 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка в Москве

29 ноября — Mossovetinfo.ru — Бриллиантов, драгоценностей и средств на общую сумму 27,6 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка в Москве, продиктовавшая в начале незнакомому звонившему, якобы из водоканала для проверки батарей, - код из сообщения, предоставив телефонным аферистам «поле для дальнейшей деятельности». Об этом сообщила прокуратура Москвы.



«Практически сразу в разговор вступил «представитель финансовой организации», который, не давая москвичке опомниться, сообщил, что она стал жертвой мошенников, продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на интернет-приложение, которое она установила на свой телефон», - сообщила прокуратура.



Затем через установленное телефонное приложение пенсионерке позвонил «следователь», запугал женщину якобы финансированием преступной деятельности, убедив в обязанности задекларировать все имеющиеся дома ценности».



В итоге «женщина сделала фото сбережений и ювелирных изделий, сложила их в сумку-рюкзак и отдала курьеру, назвавшему ей кодовой слово». «В обмен на кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы и валютные сбережения она получила от курьера «бумажное уведомление» о том, что финансовая организация приняла от нее ценности», - сообщает прокуратура.



Продолжая «обрабатывать» пенсионерку аферисты убедили ее снять со счетов все сбережения, часть из которых она отдала курьеру, также получив от него «бумагу-уведомление», а часть перевела на указанные ей мошенниками счета.



Общий ущерб превысил 27,6 млн рублей. Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуре.



Прокуратура Москвы напоминает!

НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ ПО СМС,

Позвонил НЕИЗВЕСТНЫЙ, ПОПРОСИЛ НАЗВАТЬ КОД ИЗ СМС, СНЯТЬ ДЕНЬГИ И ПЕРЕДАТЬ ИХ КУРЬЕРУ - не верьте, так действуют мошенники. ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР!

НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ, УКАЗАННЫМ В СООБЩЕНИЯХ ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ.

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ССЫЛКАМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ИХ.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НИКАКИХ ПРОГРАММ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПО ПРОСЬБЕ ЗВОНЯЩИХ, КЕМ БЫ ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ.