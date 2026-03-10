Три человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы

23 марта — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.



«По факту гибели трех человек в результате пожара в квартире жилого дома на ул. Николоямская возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).



Расследование на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре», сообщает горпрокуратура столицы.



В сообщении прокуратуры отмечается, что пожар произошел утром 23 марта т.г. в квартире жилого дома на ул. Николоямская. В результате погибли три человека, есть пострадавшие. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.



Приоритетной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем, - говорится в сообщении столичного ГСУ СК России. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.



Также сообщается, что пожар произошел в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного жилого дома по адресу: Николоямская улица, д. 43, к. 4. Пожарные спасли 25 человек, в том числе 6 детей. Площадь составила 100 кв. м. По последним данным, в результате погибли 3 человека, еще 4 пострадали.