Бывший участковый Серпухова подозревается в халатности после того, как женщине отрубили кисти рук

2 марта. Mossovetinfo.ru - Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено в связи с тем, что 11 декабря 2017 года, спустя два дня после вынесения постановления участковым об отказе возбуждения уголовного дела, Дмитрий Грачев «вывез свою супругу в лесной массив, где отрубил ей кисти рук».



Ранее, до совершения преступления, Маргарита Грачева обратилась в полицию с заявлением «об угрозах убийством, поступающих от ее супруга». «При проведении проверочных мероприятий, полицейским не было получено всестороннее и объективное объяснение от каждого из супругов, а также других очевидцев», - сообщает СК.