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Происшествия     20.09.2021 12:40

Число погибших в результате стрельбы в Перми выросло до 8 человек - СК

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Теги:  Пермь  стрельба  СК РФ  погибшие 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми человек, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Сообщается, что число раненных уточняется. ТАСС со ссылкой на данные Минздрава, сообщает, что в результате стрельбы пострадали 24 человека, у 19 из них - огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что студент открыл стрельбу по окружающим в одном из корпусов университета. Прибывшие полицейские задержали стрелявшего. При задержании он был ранен.

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Теги: 
Пермь  стрельба  СК РФ  погибшие 

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