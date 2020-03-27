27 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативныйштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 49 человек. 8 человек уже выздоровели. Смертельных случаев в результате заболевания коронавирусом в Московской области не выявлено.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев своим постановлением ввел в регионе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В Подмосковье с 28 марта временно приостановлена работа общепита, предприятий торговли, отменены все массовые мероприятия.
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