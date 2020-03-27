Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     27.03.2020 12:03

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 49

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Московская область  статистика 

27 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативныйштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 49 человек. 8 человек уже выздоровели. Смертельных случаев в результате заболевания коронавирусом в Московской области не выявлено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев своим постановлением ввел в регионе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В Подмосковье с 28 марта временно приостановлена работа общепита, предприятий торговли, отменены все массовые мероприятия.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Московская область  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

12:25 Город (Москва и область) Как работают коммунальные службы Москвы в режиме повышенной готовности

12:03 Происшествия Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 49

11:21 Происшествия В Москве зарегистрировано еще 157 случаев заражения коронавирусом

11:20 Происшествия Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

11:13 Город (Москва и область) В Москве открыты шесть новых станций метро

Актуальные материалы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru