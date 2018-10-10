10 октября. Mossovetinfo.ru – Главное следственное управление московского главка МВД будет расследовать дела о побоях, в которых возможными фигурантами проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.



Сообщается, что расследование передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в связи с большим общественным резонансом. Ход расследования находится на контроле у руководства московской полиции.



Футболисты Кокорин и Мамаев, а также трое их спутников в понедельник, 8 октября около 7 утра избили на стоянке в районе 2-й Брестской улицы водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и повредили ее автомашину. Водитель получил перелом носа и сотрясение мозга и был госпитализирован. Через час в кафе на Большой Никитской улице Кокорин Мамаев и их спутники напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Однако адвокаты потерпевших требуют переквалифицировать дела на статью «Хулиганство».