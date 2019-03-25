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Происшествия     25.03.2019 11:08

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

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Теги:  Павел Мамаев  Александр Кокорин  уголовное дело  суд 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Предварительное следствие по уголовному делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кококрина, а также двух их соучастников закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один соучастник, детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются в том, что что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был поврежден автомобиль телеведущей.

Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство», «Побои» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».


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Теги: 
Павел Мамаев  Александр Кокорин  уголовное дело  суд 

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