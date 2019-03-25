25 марта. Mossovetinfo.ru – Предварительное следствие по уголовному делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кококрина, а также двух их соучастников закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один соучастник, детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются в том, что что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был поврежден автомобиль телеведущей.
Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство», «Побои» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
11:28 Город (Москва и область) В районе Марина Роща началась подготовка к строительству дома по программе реновации
11:08 Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направлено в суд
11:03 Город (Москва и область) В течение месяца на канатной дороге в Москве по понедельникам будут проходить учения МЧС
10:54 Город (Москва и область) Началось расселение двух домов по программе реновации на Варшавском шоссе
10:20 Город (Москва и область) В Москве начали мониторинг возможных зон подтопления при паводке
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта