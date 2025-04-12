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Происшествия
16.04.2025, 10:01
Дело о совершении развратных действий водителем такси в отношении 13-летней пассажирки расследуется в Москве
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу о преступлении в отношении...
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Происшествия
13.04.2025, 16:56
Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы - оперштаб
13 апреля — Mossovetinfo.ru — 13 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы. Об этом с...
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Происшествия
12.04.2025, 08:59
Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, мог скончаться от отека Квинке
12 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея во время искусственного кормлен...