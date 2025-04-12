Дело о совершении развратных действий водителем такси в отношении 13-летней пассажирки расследуется в Москве

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу о преступлении в отношении несовершеннолетней пассажирки столичного такси. Уголовное дело о совершении развратных действий водителем такси в отношении 13-летней пассажирки (ст. 135 УК РФ) расследуется следственными органами ГСУ СК России по городу Москве.



В настоящее время мужчина задержан, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает следственный комитет.



Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.