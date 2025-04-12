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Происшествия     16.04.2025 10:01

Дело о совершении развратных действий водителем такси в отношении 13-летней пассажирки расследуется в Москве

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Теги:  уголовное дело  развратные действия  такси  пассажирка  несовершеннолетняя  Бастрыкин  контроль 

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу о преступлении в отношении несовершеннолетней пассажирки столичного такси. Уголовное дело о совершении развратных действий водителем такси в отношении 13-летней пассажирки (ст. 135 УК РФ) расследуется следственными органами ГСУ СК России по городу Москве.

В настоящее время мужчина задержан, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает следственный комитет.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Теги: 
уголовное дело  развратные действия  такси  пассажирка  несовершеннолетняя  Бастрыкин  контроль 

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