24 мая. Mossovetinfo.ru – Ученик 9 класса нанес своему однокласснику ранение колющим предметом, сообщается на официальном сайте московского управления СКР.



Пострадавший подросток доставлен в одну из столичных больниц для осмотра.



Во время опроса, ребенок, нанесший ранение однокласснику, заявил, что все произошло случайно, и что он не хотел ранить одноклассника. По предварительной информации, ребенок игрался с перочинным ножом и случайно нанес непроникающее ранение однокласснику.



Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняется, как ребенок пронес в школу запрещенный предмет, а также условия жизни и воспитания подростка в семье.