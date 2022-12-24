До 22 человек увеличилось количество погибших в приюте в Кемерово - СК

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Количество погибших в приюте в Кемерово увеличилось до 22 человек, сообщают Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.



"24 декабря текущего года в 3 часа 30 минут (местного времени) поступило сообщение о возгорании помещения, где проживали люди. По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли люди, мужчине, 31-летнему местному жителю, организовавшему приют в частном доме, где произошел пожар, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.