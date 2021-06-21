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Происшествия     21.06.2021 12:33

Два автобуса с детьми столкнулись на Кубани

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Теги:  дети  автобусы  авария 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Два автобуса с детьми столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого ГУМВД.

Сообщается, что в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих.

В результате столкновения один из автобусов загорелся. Один из водителей и 15 детей были доставлены в больницу для осмотра. Остальные дети продолжили движение на оперативно предоставленных автобусах.

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Теги: 
дети  автобусы  авария 

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