9 сентября. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли, еще 14 пострадали в результате ДТП с участие пассажирского автобуса в Каширском районе Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс службу министерства здравоохранения Подмосковья.
Авария произошла на 137-м километре трассы «Каспий». Грузовик врезался в автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Махачкала. После удара грузовик по инерции задел еще и легковой автомобиль. Водитель и пассажир грузовика погибли. Пассажиры автобуса и легкового автомобиля получили травмы.
Девять человек были госпитализированы в медучреждения Московской области, еще один пострадавший доставлен в Институт имени Вишневского. Четверо человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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