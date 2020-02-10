10 февраля. Mossovetinfo.ru – Два ребенка из России погибли и более 20 российских туристов пострадали в результате столкновения скоростных катеров возле таиландского острова Пхукет, сообщает таиландское издание The Phuket News.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин в интервью РИА Новости сообщил, что столкнулись два скоростных катера на одном из которых был только тайский экипаж, а на другом 39 российских туристов.
По данным таиландских СМИ в результате столкновении двое детей в возрасте 6 и 12 лет погибли, 21 российский турист получил травмы. В больницы Пхукета были доставлены 21 россиянин и 3 гражданина Таиланда.
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