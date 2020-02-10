Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     10.02.2020 08:38

Два ребенка из России погибли, десятки человек пострадали в результате столкновения катеров в Таиланде

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Пхукет  Таиланд  катера  авария  туристы 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Два ребенка из России погибли и более 20 российских туристов пострадали в результате столкновения скоростных катеров возле таиландского острова Пхукет, сообщает таиландское издание The Phuket News.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин в интервью РИА Новости сообщил, что столкнулись два скоростных катера на одном из которых был только тайский экипаж, а на другом 39 российских туристов.

По данным таиландских СМИ в результате столкновении двое детей в возрасте 6 и 12 лет погибли, 21 российский турист получил травмы. В больницы Пхукета были доставлены 21 россиянин и 3 гражданина Таиланда.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Пхукет  Таиланд  катера  авария  туристы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:06 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 10 по 16 февраля

08:51 Город (Москва и область) Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится с 11 по 13 февраля

08:46 Город (Москва и область) Более 10 тысяч человек привязали Единый читательский билет к карте москвича

08:38 Происшествия Два ребенка из России погибли, десятки человек пострадали в результате столкновения катеров в Таиланде

08:17 Другое Названы лауреаты премии «Оскар»

Актуальные материалы

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк

18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru