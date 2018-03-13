Движение по МЦК в обе стороны приостановлено

13 марта. Mossovetinfo.ru - Движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) приостановлено утром во вторник по техническим причинам. Об этом сообщается в telegram-канале МЦК.



«В настоящее время по техническим причинам движение «Ласточек» по часовой и против часовой стрелки временно приостановлено», - говорится в сообщении.



О том, когда будет восстановлено движение, и что произошло, не сообщается.