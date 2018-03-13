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Происшествия     13.03.2018 07:48

Движение по МЦК в обе стороны приостановлено

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Теги:  МЦК  транспорт  ЧП 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) приостановлено утром во вторник по техническим причинам. Об этом сообщается в telegram-канале МЦК.

«В настоящее время по техническим причинам движение «Ласточек» по часовой и против часовой стрелки временно приостановлено», - говорится в сообщении.

О том, когда будет восстановлено движение, и что произошло, не сообщается.

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Карта места

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Теги: 
МЦК  транспорт  ЧП 

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