Происшествия     18.04.2026 13:09

Замоскворецкий суд отправил в СИЗО на два месяца двух замглав ГУ ФССП по Москве

Теги:  Москва  ГУ ФССП  приставы  взятки  обыск  уголовное дело  суд  арест 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал двух заместителей руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (ГУ ФССП) Сергея Хренова и Евгению Клименко в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста на два месяца в отношении майора внутренней службы Хренова и подполковника внутренней службы Клименко», - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, два замглавы управления ФССП по Москве были задержаны на своих рабочих местах во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о взяточничестве где также прошли обыски.

Хренову и Клименко грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

x

