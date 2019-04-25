Движение поездов остановлено утром 25 апреля на участке красной ветки метро

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Движение поездов остановлено утром 25 апреля на участке Сокольнической линии метро.



Как сообщили в пресс-службе метро, нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром.



В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.