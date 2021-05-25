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Происшествия     25.05.2021 11:46

Двухлетний мальчик погиб в подмосковном Подольске, выпав из окна

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Теги:  СК РФ  дети  гибель  падение с высоты  проверка 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Двухлетний мальчик погиб в подмосковном Подольске в результате падения из окна, сообщается на официальном сайте ГСК СК РФ по Московской области.

Сообщается, что ребенок находился в квартире жилого дома на 8-м этаже вместе с матерью. Когда мать ненадолго покинула комнату, ребенок самостоятельно залез на подоконник и облокотившись на москитную сетку выпал из окна. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: 
СК РФ  дети  гибель  падение с высоты  проверка 

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