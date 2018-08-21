21 августа. Mossovetinfo.ru – Доследственная проверка проводится по факту хирургической операции на дому в Новой Москве «по удалению крайней плоти», в ходе которой у ребенка начались анафилактический шок и судороги.По информации СК по г. Москве, мужчина «провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и». «В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу»,- сообщает СК, проводящее доследственную проверку.Ребенок «вышел из комы и находится в стабильном состоянии», - по удалению крайней плоти отмечается в сообщении.По информации, со ссылкой на правоохранительные органы, «в поселении Десеновское безработный мужчина по просьбе родителей ребенка сделал ему хирургическую операцию. У ребенка начались судороги, произошел анафилактический шок».