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Происшествия     21.08.2018 15:01

Двухлетний мальчик впал в кому во время операции по обрезанию на дому в Новой Москве

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Теги:  Десновское  Новая Москва  обрезание  на дому  хирург  шок  реанимация  уголовное дело 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Доследственная проверка проводится по факту хирургической операции на дому в Новой Москве «по удалению крайней плоти», в ходе которой у ребенка начались анафилактический шок и судороги.

По информации СК по г. Москве, мужчина «провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок». «В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу»,- сообщает СК, проводящее доследственную проверку.

Ребенок «вышел из комы и находится в стабильном состоянии», - по удалению крайней плоти отмечается в сообщении.

По информации ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, «в поселении Десеновское безработный мужчина по просьбе родителей ребенка сделал ему хирургическую операцию по удалению крайней плоти. У ребенка начались судороги, произошел анафилактический шок». 

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Карта места

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Теги: 
Десновское  Новая Москва  обрезание  на дому  хирург  шок  реанимация  уголовное дело 

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