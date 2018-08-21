Другие материалы
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Происшествия
21.08.2018, 15:01
Двухлетний мальчик впал в кому во время операции по обрезанию на дому в Новой Москве
21 августа. Mossovetinfo.ru – Доследственная проверка проводится по факту хирургической операции на дому в Новой Москве «по удалению крайней плоти», в ходе которой у ребенка начались анафилактический ...
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Происшествия
21.08.2018, 14:31
В Москве 31 рабочий госпитализирован в результате отравления
21 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора проводит проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в Москве, сообщается на официально сайте ведомства. Сл...
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Происшествия
21.08.2018, 10:45
Более 20 рабочих отравились на стройке в Подмосковье
21 августа. Mossovetinfo.ru – После приема пищи на стройке в подмосковных Котельниках, в больницу с пищевым отравлением было доставлено 25 рабочих, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в эк...