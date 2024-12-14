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Происшествия     16.12.2024 13:04

Экс-директор Луховицкого авиационного завода осужден за массовые хищения комплектующих для истребителей и госизмену – УФСБ

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Теги:  авиазавод  госизмена  хищения  УФСБ  суд 

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Экс-директор по качеству Луховицкого авиационного завода осужден за массовые хищения комплектующих для истребителей и госизмену, - сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Московский областной суд вынес приговор бывшему директору по качеству Луховицкого авиационного завода им. Воронина Баранову Михаилу Владимировичу, 1961 года рождения, причастному к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины, а также к передаче представителю иностранного государства технической документации ограниченного распространения.

В результате проведенных УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства, а также ФТС России оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Баранов М.В., являлся одним из руководителей ранее функционировавшей в АО «РСК «МиГ» и его филиале «ЛАЗ им. П.А. Воронина» организованной преступной группы из числа персонала предприятия, организовавшей систематические хищения комплектующих к самолетам семейства «МиГ» с целью дальнейшей передачи похищенного имущества представителю украинского «Одесского авиационного завода», - отмечается в сообщении.

Также установлено что Баранов М.В. посредством электронных каналов связи передал гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода – сделанные им собственноручно фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.

Семерым членам организованного Барановым М.В. преступного сообщества, причастным к хищениям продукции завода, Луховицким районным судом Московской области, в зависимости от роли и степени участия каждого, назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от одного до семи лет. Кроме того, с осужденных в общесолидарном порядке взыскан причиненный предприятию ущерб.

В ходе следствия Баранов М.В. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение с прокурором, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассмотрено Московским областным судом в особом порядке, он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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Теги: 
авиазавод  госизмена  хищения  УФСБ  суд 

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