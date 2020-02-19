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Происшествия     25.02.2020 10:40

Экс-глава ФСИН Реймер освобожден по УДО

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Теги:  Александр Реймер  суд  УДО  освобождение 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство экс-главы ФСИН Александра Реймера об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, Реймер, который был осужден на 8 лет заключения за мошенничество, вышел на свободу после 5 лет заключения.

Реймер подал ходатайство об УДО уже во второй раз. Первое ходатайство было подано в мае 2019 года, но тогда суд его отклонил.

Александр Реймер и два его подельника были задержаны в марте 2015 года по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Суд признал Реймера и соучастников виновными в хищении более 1 миллиарда рублей и приговорил экс-главу ФСИН к 8 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Его соучастники получили меньшие сроки.


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Теги: 
Александр Реймер  суд  УДО  освобождение 

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