25 февраля. Mossovefinfo.ru – Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство экс-главы ФСИН Александра Реймера об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба суда.



Таким образом, Реймер, который был осужден на 8 лет заключения за мошенничество, вышел на свободу после 5 лет заключения.



Реймер подал ходатайство об УДО уже во второй раз. Первое ходатайство было подано в мае 2019 года, но тогда суд его отклонил.



Александр Реймер и два его подельника были задержаны в марте 2015 года по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Суд признал Реймера и соучастников виновными в хищении более 1 миллиарда рублей и приговорил экс-главу ФСИН к 8 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Его соучастники получили меньшие сроки.