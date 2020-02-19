Другие материалы
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Происшествия
25.02.2020, 10:40
Экс-глава ФСИН Реймер освобожден по УДО
25 февраля. Mossovefinfo.ru – Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство экс-главы ФСИН Александра Реймера об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба суда. Т...
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Происшествия
20.02.2020, 15:27
Депутатов Мосгордумы Ступина и Енгалычеву избили на стройке на Мичуринском проспекте - фракция КПРФ
20 февраля. Mossovetinfo.ru – Двое депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева пострадали в столкновении со строителями на Мичуринском проспекте, сообщает telegram-ка...
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Происшествия
19.02.2020, 17:19
Полицейский, обвиняемый по «делу Голунова», дал показания на своего начальника
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова бывший полицейский Денис Коновалов, дал показания против своего бывшего начальника, экс-главы отдела по борьбе с наркотика...